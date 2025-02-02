Karadeniz'in "Temel"i beyaz perdede yaşatılıyor

DUYĞU AVUNDUK - Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve tarihi yapılarıyla film ve belgesel sektöründe adından söz ettiren Karadeniz, yörenin mizahi karakteri "Temel"in konu olduğu komedi filmleriyle de sinemaseverlerle buluşuyor.

Sinema ve reklam çekimlerinde kullanılmaya uygun mekanlarıyla öne çıkan Trabzon, son yıllarda yapımcı ve yönetmenlerin tercihleri arasına giriyor.

Film, dizi ve belgesel çekiminde önemli çalışmaların yapıldığı kentte, daha önce beyaz perdeye yansıyan "Sümela'nın Şifresi Temel" ve "Moskova'nın Şifresi: Temel"in ardından çekimi yapılan son filmi "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" oldu.

Yapımcı ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun, senaristliğini Yılmaz Okumuş'un yaptığı film, Temel'in çok sevdiği Fadime ile evlenmesinin önündeki engelleri aşmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor.

Kalyoncu, AA muhabirine, filmin seyirciyle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Temel" denilince insanların fıkrayı bile dinlemeye gerek duymadan gülmeye başladığını anlatan Kalyoncu, Karadeniz'in en önemli markasının bu isim olduğunu belirtti.

Kalyoncu, "Temel"in saf ve mizaha konu bir tarafı olduğuna değinerek, "Halk kahramanı Temel ne olursa olsun, Karadeniz'de Temel'ler, Fadime'ler, Dursun'lar bitmeyecektir diye düşünüyorum. Temel'in saf ve temiz yönünü filmlerde ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Senarist Yılmaz Okumuş da filmde çok iyi oyuncuları bir araya getirdiklerini vurguladı.

Halkın beğendiği değerleri yeni hikayeyle beyaz perdeye yansıttıklarını ifade eden Okumuş, "Temel" karakterinin sevdiği kızın babasına kendisini ispat etmek için verdiği mücadelenin, büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Okumuş, eski Türk filmi tadını korumaya çalıştıklarını, bu nedenle "Sümela'nın Şifresi" ismini taşıyan filmlerinin Ertem Eğilmez'in eserlerine benzetildiğini aktardı.

- "Yeşilçam tadında bir şey yapalım diye iyi niyetle yola çıktık"