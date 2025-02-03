Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Süper Lig'de maçlarının yarısına yakınında kalesini gole kapadı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Süper Lig'de maçlarının yarısına yakınında kalesini gole kapadı
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

        Trabzonspor'un 20 karşılaşmasının tamamında kalesini koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

        20 karşılaşmada 24 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına 1.2 gol kalesinde gol gördü.

        Bordo-mavililer, ligde oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı vermeyerek maçlarının yarısına yakınında kalesini gole kapadı.

        - Gol yemediği 9 karşılaşma

        Trabzonspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

        Bordo-mavililer, sahasında ise RAMS Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

        - Son 5 maçın 4'ünde gol yemedi

        Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

        Bordo-mavililer, sırasıyla son 5 maçta Bodrum FK'yı 1-0 yenerken deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, daha sonra Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 yenip Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

        - Gol yemediği 9 maçta 19 puan aldı

        Trabzonspor, gol yemediği 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı.

        Ligde 26 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Umut Bozok ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor, Umut Bozok ile yollarını ayırdı
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin güzergah çalışmalarında sona gelindi
        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin güzergah çalışmalarında sona gelindi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Trabzonspor'da İskenderunspor mesaisi başladı
        Trabzonspor'da İskenderunspor mesaisi başladı
        Trabzon'da çuvalların altında kalan işçi ağır yaralandı
        Trabzon'da çuvalların altında kalan işçi ağır yaralandı