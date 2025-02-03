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        Trabzon'da öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

        Trabzon'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı "Ufkun Ötesinde" belgeseli öğrencilere izlettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:36
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        Trabzon'da öğrenciler "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi
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        Trabzon'da, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesinin anlatıldığı "Ufkun Ötesinde" belgeseli öğrencilere izlettirildi.

        Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" belgeseli, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde öğrencilerle buluştu.

        Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır Ortaokulu'nun 6'ncı sınıf öğrencileri de belgeseli merakla takip etti.

        Öğrencilerden Osman Mert Küçükbekir, okulun ilk günü böyle bir belgesel izlemenin kendisini çok etkilediğini dile getirerek, "Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkış hikayesi çok güzel anlatılmış ve ben de uzaya yönelik çok daha fazla şeyler merak etmeye başladım. Ülkemiz böyle bir büyük başarıyı elde ettiği için kendi açımdan mutlu oldum." dedi.

        Zeynep Su Yazıcı ise Gezeravcı'nın bu zorlu süreçte neler hissettiği ve yaşadıklarını gördüklerini belirterek, "Çünkü uzaya gittiğinde geri gelme veya gelmeme şansı da var. Ülkemle gurur duydum, ben de Alper Gezeravcı'nın yerinde olsaydım hem kendim hem de ülkemle gurur duyardım." diye konuştu.

        Tatilin ardından izledikleri "Ufkun Ötesinde" belgeselini çok sevdiğini aktaran Aybüke Albayrak da, "Çok beğendim ve uzayı küçüklüğümden beri merak ediyorum. Bazen araştırmalar da yapıyorum. Büyüyünce ülkeme katkı da bulunmak için bu alanda çalışmalar yapmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Zeynep Ayaz, belgeselde başarının hikayesinin anlatıldığını ve uzayda yaşayan başka canlıların olup olmadığını merak ettiğini dile getirdi.

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