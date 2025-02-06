Trabzon'da akademisyenler ortaokul öğrencilerine deprem teknolojilerini tanıttı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli öğretim üyeleri, ortaokul öğrencilerine geliştirdikleri deprem teknolojilerini tanıttı, sarsıntı anında yapılması gerekenleri anlattı.

Akçaabat ilçesindeki Yaylacık Ortaokulu'nda 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde düzenlenen programda, KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık depremle ilgili sunum yaptı.

Altunışık, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinde kaybedilen canları üzüntüyle andığını söyledi.

Çocuklara deprem bilincini korkutmadan öğretmek istediklerini belirten Altunışık, "6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümündeyiz, çok büyük bir felaket yaşadık, çok fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Amacımız bundan sonra ülkemizde oluşacak depremlere karşı vatandaşlarımızı daha çok bilinçlendirmek. Biz mühendisler olarak binaları depreme dayanıklı yapmaya çalışıyoruz ancak bir de bu işin bilinçlendirme kısmı var, bunun ilk ve ortaokul çağında başlaması gerekiyor." dedi.

Hem geleneksel hem de yenilikçi teknolojileri kullanarak çocuklara farklı bir eğitim vermeye çalıştıklarının altını çizen Altunışık, şunları kaydetti:

"Deprem anında çocuklarımızın depremden korkmadan neler yapması gerektiğini anlattık. Depremi hem okulda hem de evde yaşamaları durumunda ne gibi önlemler alınması, ne gibi hareketlerin yapılması gerektiğini kendilerine çok basit bir dilde anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda geleceğin mühendis adaylarına da şu an ülkemizdeki en yenilikçi deprem teknolojilerini göstermeye çalıştık. Amacımız ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere deprem bilincini kazandırmak. Öğrencilerimiz akşam evlerine gittiğinde ailelerine bu bildiklerini aktaracaklar ve deprem farkındalığı oluşacak. Seminer dizisinin Trabzon'dan başlamak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki ve tüm ülkedeki okullarda yaygınlaşması amacıyla bir proje geliştirmek istiyoruz."

Çağla Altunışık Özdemir koordinatörlüğündeki programda, Prof. Dr. Kemal Hacıefendioğlu, Doç. Dr. Hasan Basri Başağa ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur ise 30 katlı binayı temsil eden ahşap makete deprem etkileri uygulayarak binaların sarsıntı anında nasıl tepki verdiğini gösterdi, robotik köpek ile deprem sonrasında neler yapılabileceğini paylaştı.