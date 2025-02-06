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        Trabzon'da "6 Şubat Depremlerinin İzleri" paneli düzenlendi

        Trabzon Üniversitesi'nde "6 Şubat Depremlerinin İzleri" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:55 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:05
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        Trabzon'da "6 Şubat Depremlerinin İzleri" paneli düzenlendi
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        Trabzon Üniversitesi'nde "6 Şubat Depremlerinin İzleri" konulu panel gerçekleştirildi.

        Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, dünyanın varlığından itibaren afetlerin ve depremlerin var olduğunu, bu gerçekle yaşamanın bir kültür haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

        Depremlerden ders alınması gerektiğini belirten Vali Yıldırım, "Muhakkak ki deprem Allah'ın takdiri ama acaba üzerinde yeteri miktarda mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan binaların çökmesinden kaynaklanan, altında insanların kaldığı o binaları yapmak bu insanların kusuru değil mi?" diye konuştu.

        Bir gecede 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Yıldırım, bu tür felakaetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Yıldırım, binaları sağlam ve doğru yerlere yapılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Deprem yaşarız ama bu kadar sıkıntı, kayıp olmamalıydı diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra bu kayıpları vermeyiz. Nasıl? İşte o yapacağımız duaları fiiliyata dökerek. Mühendislik hesaplarına riayet ederek. Mühendislik hesapları sadece binanın, köprünün, tünelin, iş yerinin, fabrikanın, havalimanının yapımında değil, bir taraftan da nerede yapacağımızla olan hesaplamalardır. Jeolojik etütler, zemin etütleri ne yapacaksak ona göre hesaplanması gereken araştırmalar ve incelemeler olmalıdır."

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ise deprem ve sonrasında yaşanan birliktelik duygusunu n önemine değindi.

        Almanya ve Amerika'da çeşitli afetlerin yaşandığını aktaran Gülay, "Devlete koşan insanlara yetkililer direkt olarak 'sigorta şirketlerine gidin' diye yol gösterdiler. Vatandaşlarına yardımcı olmadılar. Allah bizi devletsiz bırakmasın. Türkiye'nin bir deprem gerçeği var. Her an büyük deprem olma ihtimali var. Biz de insanlarımızı bu gibi programlarla eğitmek, binalarımız yenilemek, güçlendirmek ve kentsel dönüşüme önem vermek zorundayız." dedi.

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da dünyanın depremler ve doğal afetlerle yaşamayı öğrenmeye çalıştığını vurguladı.

        Türkiye'nin kendini bu durumun dışında tutmaması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Aşıkkutlu, "Bu çerçevede almamız gereken tedbirleri ihmal edemeyiz. Bize düşen emniyetli, güvenli ve huzurlu olabilmek için bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı olmanın bir zorunluluk olduğunu anlamaktır." diye konuştu.

        Programda, Trabzon Üniversitesi'nde görevli bazı öğretim üyeleri ile Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları Dr. Birkan Can ve Bilim Uzmanı Mustafa Bilgin sunum yaptı.

        Panele, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Köprübaşı Kaymakamı Elif Koz, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de katıldı.

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