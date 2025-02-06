Trabzon'da "Sesinizi Duyan Var" adlı resim sergisi açıldı

Trabzon'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen köy okullarına yardım amacıyla resim sergisi düzenlendi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "Sesinizi Duyan Var" adlı sergide, ressamlar Yıldıray Yıldırım, Özge Kara Sağlam ve Sevgi Keskin'in eserleri yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, 6 Şubat depremlerinde sarsılan yüreklere sanatın gücüyle bir nebze olsun destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Depremin sadece 11 ili değil tüm Türkiye'yi etkilediğini belirten Gülay, "Milletimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Yaşadık ve gördük ki biz büyük bir milletiz. İmanımızla, cesaretimizle ve dayanışmamızla karşılaştığımız her zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahibiz ancak daha da önemlisi acılar yaşayan insanları unutmayıp, her zaman yanlarında olmaya millet olarak devam etmekteyiz." dedi.

Gülay, 10 gün açık kalacak sergiye katkı sağlayan sanatçılara ve destek veren herkese teşekkür etti.