Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Sesinizi Duyan Var" adlı resim sergisi açıldı

        Trabzon'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen köy okullarına yardım amacıyla resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Sesinizi Duyan Var" adlı resim sergisi açıldı
        ABONE OL

        Trabzon'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen köy okullarına yardım amacıyla resim sergisi düzenlendi.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "Sesinizi Duyan Var" adlı sergide, ressamlar Yıldıray Yıldırım, Özge Kara Sağlam ve Sevgi Keskin'in eserleri yer aldı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, 6 Şubat depremlerinde sarsılan yüreklere sanatın gücüyle bir nebze olsun destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

        Depremin sadece 11 ili değil tüm Türkiye'yi etkilediğini belirten Gülay, "Milletimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Yaşadık ve gördük ki biz büyük bir milletiz. İmanımızla, cesaretimizle ve dayanışmamızla karşılaştığımız her zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahibiz ancak daha da önemlisi acılar yaşayan insanları unutmayıp, her zaman yanlarında olmaya millet olarak devam etmekteyiz." dedi.

        Gülay, 10 gün açık kalacak sergiye katkı sağlayan sanatçılara ve destek veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "6 Şubat Depremlerinin İzleri" paneli düzenlendi
        Trabzon'da "6 Şubat Depremlerinin İzleri" paneli düzenlendi
        Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı
        Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı
        Trabzon İŞKUR Müdürü Kaba, KTÜ'yü ziyaret etti
        Trabzon İŞKUR Müdürü Kaba, KTÜ'yü ziyaret etti
        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Eyüpspor hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Eyüpspor hazırlıklarına başladı
        Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri yüzde 15 arttı
        Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri yüzde 15 arttı