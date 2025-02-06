Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Eyüpspor hazırlıklarına başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Eyüpspor hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan İskenderunspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

        Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        Lastik değiştirme faciası: 2 ölü, 7 yaralı!
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        En çok boşanan kişi İzmir ve Muğla'da
        Görevden alınan CEO geri döndü
        Görevden alınan CEO geri döndü
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Galatasaray, Cuesta transferini bitirdi!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?

        Benzer Haberler

        Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri yüzde 15 arttı
        Trabzon'un ocak ayı fındık ihracat geliri yüzde 15 arttı
        Uzungöl'de kar güzelliği
        Uzungöl'de kar güzelliği
        Trabzon'da akademisyenler ortaokul öğrencilerine deprem teknolojilerini tan...
        Trabzon'da akademisyenler ortaokul öğrencilerine deprem teknolojilerini tan...
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut olacak
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 5 kişiye umut olacak
        Doğu Karadeniz'de 4 ilde 675 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
        Doğu Karadeniz'de 4 ilde 675 köy ve mahalle yolu kardan kapandı
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi