Trabzonspor, Eyüpspor hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda oynanan İskenderunspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.