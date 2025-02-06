Trabzon'da kalkan balıklarının yaşlarını belirleme çalışması yapıldı

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde (SUMAE) Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden gelen uzmanların da katılımıyla kalkan balığının yaşları belirleniyor.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) desteğiyle SUMAE'de başlayan "Türkiye'nin Karadeniz sularında deneysel demersal trol araştırması (GSA 29)" çalıştayı devam ediyor.

Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'dan gelen uzmanlar, kalkan balığının otolitlerinden (balık kulak taşı) yaş yapısını belirlemek için çalışma yürütüyor.

SUMAE Müdürü Doç. Dr. Nazlı Kasapoğlu, AA muhabirine, kalkan balığının otolitlerindeki halkaların sayılarak yaşlarının hesaplandığını söyledi.

Otolitlerin, balıkların yüzmesini, denizde yön bulmasını ve dengede kalmasını sağlayan küçük kemik parçaları olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kasapoğlu, "Aynı kemiklerden bizim kulaklarımızda da yer almaktadır. Otolitlerin üzerinde halka dediğimiz yapılar bulunmaktadır. Bu halkalar açık ve koyu renkte bulunmaktadır. Bir açık ve bir koyu renkli halka balığın bir yaşını temsil eder." dedi.

Kasapoğlu, halka yapılarını inceleyerek balığın kaç yaşında olduğunu tahmin edebildiklerini, bunu yaparak denizlerde hangi yaşta ne kadar kalkan stoku olabileceğini belirlediklerini vurguladı.

Kalkan ve hamside kota uygulamaları olduğuna değinen Kasapoğlu, "Stokumuzu bilmemiz uluslararası alanda kota paylaşımlarında elimizi güçlendirmektedir. Türkiye, Karadeniz'de kalkanı en fazla avlayan ve en yüksek kotaya sahip olan ülkedir." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, çalıştaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinden uzmanların katıldığına işaret ederek, "Uzmanlarla birlikte elimizdeki arşivimizde bulunan otolitlerin yaşlandırmasını yeniden yapıyoruz. Bu konuda bir metot birliğinin sağlanması ve sonrasında da hazırlanacak olan protokollerle stok yönetimine katkılar sağlanarak gelişmesine olanak sağlayacaktır." diye konuştu.

Daha önce barbunya ve çaça balıklarıyla ilgili çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Kasapoğlu, proje kapsamında SUMAE'de otolit merkezi kurulması için altyapı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.