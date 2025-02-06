Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Trabzon ve Giresun'un bazı ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime yarın için ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Maçka, Şalpazarı ve Hayrat ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Araklı ilçesindeki Yeşilyurt, Çankaya, Erenler, Değirmencik ve Taştepe ilk ve ortaokullarında, Çaykara ilçesinde Taşkıran, Uzungöl ve Karaçam mahallelerindeki ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Sürmene ilçesinde de bazı okullarda eğitime yarın için ara verildiği belirtilen açıklamada, ilçedeki Oylum İlkokulu, Küçükdere Enver-Dursun Yılmaz, Ormanseven ve Aşağı Aksu ilk ve ortaokullarında eğitime yarın için ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yomra ilçesinde Çamlıyurt ilkokulu, Özdil ilkokulu, Maden Ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaptan Ortaokulu, Özdil İmam Hatip Ortaokulu ile Özdil Çok Programlı Lisesi'nde eğitime ara verildiği ifade edildi.

- Giresun

Giresun'un 5 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere'de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 7 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Merkez ile Espiye, Eynesil, Piraziz, Tirebolu ve Keşap ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Bulancak ilçesinin Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç diğer tüm köy okullarında, Eynesil ilçesinin ise Ören beldesindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği, ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı belirtildi.

Doğankent ilçesinin Çatak köyü ve Süttaşı Mahallesi'nde bulunan okullarda eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı ifade edildi.