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        Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:24
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        Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

        Ligde son 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

        Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

        İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

        Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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