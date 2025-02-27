Trabzon'da, "Karadeniz Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Arama Faaliyetleri" paneli yapıldı

Trabzon'da, "Karadeniz Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Arama Faaliyetleri" gerçekleştirildi.

Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Kürşad Bekar, enerji açığının kapatılmasının önemini vurguladı.

Bekar, doğalgaz ve petrol yataklarıyla büyük bir öneme sahip gaz nitratların varlığının belirlenmesinde, jeolojik ve jeofizik çalışmaların devam edildiğini belirtti.

Teşvik ve teknolojik destek ile gaz nitratların üretiminin de yakın gelecekte söz konusu olabileceğine işaret eden Bekar, şöyle devam etti:

"Karadeniz enerji aramalarında uygulanan jeofizik sismik çalışmaların kıyılarımıza yakın yerlerde yapılması aynı zamanda Karadeniz bölgesindeki fayların deniz içindeki devamının da takibi ve bölgenin depremselliğinin daha iyi anlaşılmasına imkan sağlayacaktır. Trabzon, Karadeniz'e kıyısı olan tarihi kültürel ve üniversite geçmişiyle bu araştırmalara ve sonrasındaki girdilere hak ettiği katkıyı sağlamak durumundadır. Bu panelde Karadeniz'deki ekonomik varlıklarımızın araştırımı faaliyetleriyle gelecekte ne olacak ve yapılması gerekenler tartışılacaktır."

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Sayıl'ın oturum başkanlığı yaptığı panelde, Türkiye Petrolleri Anomim Ortaklığı Arama Daire Başkanlığı'ndan uzman jeofizik mühendisi Ender Karakuş, KTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden emekli Prof. Dr. Sadettin Korkmaz ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Jeofiziği öğretim üyesi Prof. Dr. Günay Çifçi de Karadeniz'in enerji potansiyeli ve yapılacak çalışmalar hakkında sunum yaptı.