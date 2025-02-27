Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ortahisar, Arsin ve Of ilçelerinde 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, 128,72 gram sentetik uyuşturucu, 66 sentetik ecza, 15,5 gram esrar, el yapımı ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 fişek, ruhsatsız toplu tabanca, yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca, 6 uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik düzenek, uyuşturucu madde öğütücüsü ve 7 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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