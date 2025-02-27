Trabzon'da 2 düzensiz göçmen yakalandı
Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 2 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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