Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü 11 kişi yakalandı.
Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ortahisar, Araklı, Arsin, Sürmene ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, haklarında 1 ay 26 gün ile 3 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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