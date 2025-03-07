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        Trabzon'da "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi

        Trabzon'da, "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:06
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        Trabzon'da "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi
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        Trabzon'da, "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen panelde, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu söyledi.

        Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının aile kurumunu tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Çuvalcı, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal huzurun ve ailenin korunmasının bir gereğidir. Bu bağlamda yasal düzenlemeler, toplumsal bilincin artırılması ve geleneksel aile yapısının korunması için gerekli adımların atılması gerekmektedir." dedi.

        Çuvalcı, kadına şiddetin ciddi bir insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, "Aile içinde ya da toplumun farklı alanlarında kadınların maruz kaldığı şiddet, aile yapısının bozulmasına, bireylerin psikolojik sağlığının zarar görmesine ve toplumsal düzenin sarsılmasına neden olmaktadır. Kadına şiddetin önlenmesi sağlıklı bir toplum ve ailenin korunması için hayati bir konudur." diye konuştu.

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Aile, toplumun temelini oluşturan en önemli yapı taşıdır. Ailenin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi, toplumların kalkınması ve değişmesi için en büyük güçtür." ifadesini kullandı.

        Kadının toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu vurgulayan Aşıkkutlu, "Temel insani değerler ve erdemler temelinde kadının güçlenmesi, sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değil, aynı zamanda sürdürülebilir, adil ve gelişmiş güçlü bir toplum inşa etmenin en önemli yoludur." dedi.

        Aşıkkutlu, şiddetin toplumsal yapıyı, bireylerin güven duygusunu, insan onurunu ve insani değerleri tehdit eden ciddi bir insanlık sorunu olduğunu dile getirdi.

        KTÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Öznur Gedikli de şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Savaşın, zulmün ve insanlık dışı uygulamaların mağduru kadın ve çocukları unutmamalıyız. Filistin'de, Doğu Türkistan'da ve dünyanın birçok yerinde kadınlar ve çocuklar en büyük bedelleri öderken bizler sessiz kalamayız. Onların sesi olmalıyız." diye konuştu.

        KTÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kadın ve Demokrasi Vakfı işbirliğinde düzenlenen panele, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve KADEM Trabzon Şube Başkanı Elif Yükünç de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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