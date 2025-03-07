Trabzon'da "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" paneli düzenlendi

Trabzon'da, "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" konulu panel gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen panelde, ailenin toplumun en temel yapı taşı olduğunu söyledi.

Son yıllarda giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarının aile kurumunu tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Çuvalcı, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal huzurun ve ailenin korunmasının bir gereğidir. Bu bağlamda yasal düzenlemeler, toplumsal bilincin artırılması ve geleneksel aile yapısının korunması için gerekli adımların atılması gerekmektedir." dedi.

Çuvalcı, kadına şiddetin ciddi bir insan hakları ihlali olduğunun altını çizerek, "Aile içinde ya da toplumun farklı alanlarında kadınların maruz kaldığı şiddet, aile yapısının bozulmasına, bireylerin psikolojik sağlığının zarar görmesine ve toplumsal düzenin sarsılmasına neden olmaktadır. Kadına şiddetin önlenmesi sağlıklı bir toplum ve ailenin korunması için hayati bir konudur." diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Aile, toplumun temelini oluşturan en önemli yapı taşıdır. Ailenin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi, toplumların kalkınması ve değişmesi için en büyük güçtür." ifadesini kullandı.

Kadının toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu vurgulayan Aşıkkutlu, "Temel insani değerler ve erdemler temelinde kadının güçlenmesi, sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değil, aynı zamanda sürdürülebilir, adil ve gelişmiş güçlü bir toplum inşa etmenin en önemli yoludur." dedi.

Aşıkkutlu, şiddetin toplumsal yapıyı, bireylerin güven duygusunu, insan onurunu ve insani değerleri tehdit eden ciddi bir insanlık sorunu olduğunu dile getirdi.