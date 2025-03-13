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        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:20
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        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Çaykara Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Ali Sapmaz, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve öğrenciler katıldı.

        Günün anlam ve önemini içeren şiirler seslendiren Çaykara Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tiyatro oyunu da sahneledi.

        Program, ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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