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        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 34. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 34. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:10
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        Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, 34. randevuda
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 34. kez karşı karşıya gelecek.

        İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek oynanan 33 maçın 13'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir galip gelirken 10 müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 46 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

        - İstanbul'da 7 galibiyet

        İstanbul'da iki takım arasında oynanan 16 maçta Trabzonspor 7, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor deplasmanda 27 gol atarken 20 gol yedi.

        - Dış sahada son 11 maçta 2 galibiyet

        Trabzonspor, dış sahada İstanbul ekibine son yıllarda galip gelmekte zorlandı.

        Rakibinin Süper Lig'e çıktığı ilk 5 sezonda İstanbul'dan galibiyetle dönenen bordo-mavililer, daha sonraki 11 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

        - Son deplasman galibiyeti Başakşehir'e karşı

        Bu sezon deplasmanda hiç galip gelemeyen bordo-mavililer, dış sahadaki son galibiyetini geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek elde etti.

        Deplasmanda 300 günlük galibiyet hasreti çeken Trabzonspor, ligin ilk yarısında rakibi karşısında sahasındaki maçı, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

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