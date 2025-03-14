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        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Trabzon Tıp Fakültesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:51
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        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Trabzon Tıp Fakültesi ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaşüstü Kampüsünde gerçekleşen programda konuşan Vali Yardımcısı Ercan Öter, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.

        Öter, son 20 yılda sağlık konusunda büyük yatırımlar yapıldığını dile getirerek, "Çok donanımlı hastanelere, tıp fakültelerine sahibiz. Bu açıdan şanslıyız ama hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla bunlar bir değer kazanıyor." dedi.

        Sağlık çalışanlarının pandemi ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Öter, "O fedakarlıkları hep beraber gördük. Canları pahasına büyük bir özveriyle, hiç kimsenin nasıl görevden kaçmadığına hep beraber şahit olduk. Bundan dolayı tüm sağlık çalışanlarına bütün ülkemizin büyük bir vefa borcu var." diye konuştu.

        Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Oğuz Kara da 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihi hakkında bilgiler vererek, hekimlik mesleğinin önemine değindi.

        SBÜ Trabzon Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen ise 14 Mart'ın aynı zamanda milli mücadelenin hareketi olduğuna değinerek, "14 Mart'ı sadece bir Tıp Bayramı olarak algılamayalım. İşgal kuvvetlerine başkaldırı, bir yurt savunması, milli mücadelenin de sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

        Program, söyleşi ile devam etti.

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