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        Trabzon'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 22:38 Güncelleme: 15.03.2025 - 22:38
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        Trabzon'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        İlçenin Demirci Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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