Trabzon'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İlçenin Demirci Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.
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