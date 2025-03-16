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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da partililerle bir araya geldi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Trabzon'da partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 00:10 Güncelleme: 16.03.2025 - 00:39
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Trabzon'da partililerle bir araya geldi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Trabzon'da partililerle buluştu.

        Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'a gelen İmamoğlu, Ortahisar Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, ekonomi ve çevre sorunlarına işaret etti.

        İmamoğlu, milletin çözüme ihtiyacı olduğunu, kendilerinin de "çözüm var" dediklerini aktararak, "Biz güçlü kadroyla ülkemizin her sorununa detaylı çözümler üretiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aziz milletimizin sorunlarına çözümleri var. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi genç, dinamik ve yenilikçi kadrolarıyla ayakta." dedi.

        İktidar olacaklarına inandıklarını belirten İmamoğlu, "Nasıl dün olduysa yarın da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinden aldığı güçle yine yol gösterici olacak, milleti birleştirecek, millet için çalışacak. Bizim yolumuz bellidir, Cumhuriyet Halk Partisi kayıtsız şartsız millete inanmanın, millete güvenmenin partisidir. Bizim siyasetimizin temel ilkesi, önderimiz Atatürk'ün hayata geçirdiği egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ilkesidir." diye konuştu.

        İmamoğlu milletin iradesinin her şeyin üstünde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İşte bu yüzden 23 Mart'ta tam da Cumhuriyetin özünde, demokrasinin ruhunda olduğu gibi seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak. Gelecek hafta pazar günü dünyanın bu tarafındaki en büyük demokrasi şöleni bu topraklarda yaşanacak. Hep birlikte büyük bir sorumlulukla demokrasi neymiş, demokratik katılım nasıl olurmuş göstereceğiz. 23 Mart'ta herkes bizi izleyecek, demokrasi aşığı vatandaşlarımız da izleyecek. İşte o gün Cumhuriyet Halk Partililer tek bir yumruk olacak, Türkiye'nin dört bir yanında tek bir amaca hizmet eden büyük davanın neferleri omuz omuza verecek. Ben bütün milletimi seviyorum, partililerimi de seviyorum, kimse birbirine nispet yapmayacak. Bu milli bir seferberlik süreci. Umudunu bize bağlamış milyonlara topyekun biz cesaret vereceğiz. Kimseden korkmadığımızı, korkmayacağımızı göstereceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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