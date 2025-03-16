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        Trabzon'da çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:08 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:08
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        Trabzon'da çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj çalışması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parklar, bahçeler ve refüjlerde yapılan bakım yenileme çalışmaları ile kentin estetik görünümünün artırıldığı belirtildi.

        Trabzon'un daha yaşanabilir bir şehir olmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şehir genelinde temizlik, bitki budama, çiçek dikimi, çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamaları yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, şehir estetiğini koruma ve geliştirme konusuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Trabzon'umuzu daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin daha yeşil, daha temiz ve estetik bir şehirde vakit geçirmesi için gayretle çalışıyoruz. Amacımız, Trabzon'un doğal güzelliklerini ön plana çıkararak yeşil alanların sayısını artırmak ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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