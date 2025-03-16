Trabzon'da çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevre düzenlemesi, temizlik ve peyzaj çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, parklar, bahçeler ve refüjlerde yapılan bakım yenileme çalışmaları ile kentin estetik görünümünün artırıldığı belirtildi.

Trabzon'un daha yaşanabilir bir şehir olmasının hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şehir genelinde temizlik, bitki budama, çiçek dikimi, çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamaları yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şehir estetiğini koruma ve geliştirme konusuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'umuzu daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin daha yeşil, daha temiz ve estetik bir şehirde vakit geçirmesi için gayretle çalışıyoruz. Amacımız, Trabzon'un doğal güzelliklerini ön plana çıkararak yeşil alanların sayısını artırmak ve şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."