Trabzon'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesindeki derede bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla dereye indi.
Kurtarma aparatına bağlanan köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.
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