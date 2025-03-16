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        Trabzon'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:26 Güncelleme: 16.03.2025 - 21:26
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        Trabzon'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesindeki derede bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdiven yardımıyla dereye indi.

        Kurtarma aparatına bağlanan köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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