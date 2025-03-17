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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:25 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:25
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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yıldırım, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin önemi hakkında bilgi vererek, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna giden çetin yolda milletin yok etmek için bir araya gelen düşmanlara karşı verdiği en büyük mücadele olduğunu belirtti.

        Zaferin, Anadolu halkının yaşadığı en büyük zaferlerden biri olduğu kadar aynı zamanda yaşadığı en büyük fedakarlıklardan da biri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Çanakkale, kararlığımızı ve irademizi tüm dünyaya ispatladığımız büyük bir seferberlik savaşıdır. Çanakkale Zaferi'nin her satırında isimsiz kahramanlar ve insanlık onuru vardır. Canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." sözünü hatırlatarak, "İstiklalimizi korumak, ülkemizin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen şehitlerimiz, bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Geçmişi olmayanın geleceğinin de olmayacağını belirten Yıldırım, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere 'Vatan' yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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