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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyareti

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:32
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyareti
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Doğan ile yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve dayısı Tahsin Semizoğlu ile bir araya geldi.

        Doğan, Trabzonspor camiası olarak ailenin acı kaybından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, olayın takipçisi olacaklarını ve emsal bir karar çıkması için mücadele edeceklerini vurguladı.

        Atasoy da olayın yaşandığı ilk günden itibaren aile bireyleriyle birlikte olduklarına işaret ederek, "Yaşanan bu acı olayın faili, emsal teşkil edecek şekilde en ağır cezayı almalıdır. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve benzer trajedilerin yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anne Minguzzi, ziyaretleri dolayısıyla Başkan Doğan ve Atasoy'a teşekkür etti.

        Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

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