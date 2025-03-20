Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar nedeniyle 977 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'da dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Araklı'da 21, Şalpazarı'nda 13, Çaykara ve Sürmene'de on birer, Köprübaşı'nda 10, Beşikdüzü ve Tonya'da dokuzar, Vakfıkebir'de 8, Arsin, Çarşıbaşı, Dernekpazarı ve Maçka'da altışar, Hayrat'ta 5 ve Ortahisar ilçesinde 3 olmak üzere 124 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

- Ordu

Ordu'da kar nedeniyle 39 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde kar kalınlığının ortalama 40 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Karla mücadelenin 434 araç ve 615 personelle devam ettiği aktarılan açıklamada, zorlu ve engebeli coğrafyada vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar mesaisinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin hasta ve cenaze olan mahallelerdeki çalışmalara öncelik verdiği aktarıldı.

- Giresun

Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 53, Bulancak'ta 51, Görele'de 46, Alucra'da 38, Dereli'de 34, Keşap'ta 32, Çamoluk'ta 27, Piraziz ve Tirebolu'da 22'şer, Yağlıdere'de 21, Espiye'de 19, Güce'de 9, Eynesil'de 8, Şebinkarahisar'da 7 ve Doğankent ilçesinde 5 olmak üzere 394 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

- Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Yağışın ardından merkezde 10, İkizdere'de 22, Derepazarı'nda 7, Ardeşen ve Kalkandere'de altışar, Güneysu ve İyidere'de üçer, Fındıklı'da 2 ve Çayeli ilçesinde 1 olmak üzere 60 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla mücadeleye devam ediyor.