Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalığı" etkinliği düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri sağlık farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalığı" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri sağlık farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        KTÜ'den yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezinde toplum sağlığına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından 17-19 Mart tarihlerinde çeşitli eğitimler düzenlendiği belirtildi.

        Akciğer sağlığının korunması, hipertansiyon ve kalp krizi ile kanserde erken tanı ve tarama yöntemleri konularında bilgilendirilen vatandaşlardan 700'ünün tansiyon ölçümlerinin yapıldığı da kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıy...
        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıy...
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı
        Of'ta öğrenciler Çanakkale Zaferi'nin 110. yılını kutladı
        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
        Trabzon'da yaralı karaca koruma altına alındı
        Trabzon'da sağanak; araçlar suya gömüldü
        Trabzon'da sağanak; araçlar suya gömüldü