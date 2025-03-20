Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalığı" etkinliği düzenlendi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri sağlık farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri sağlık farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.
KTÜ'den yapılan açıklamada, bir alışveriş merkezinde toplum sağlığına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından 17-19 Mart tarihlerinde çeşitli eğitimler düzenlendiği belirtildi.
Akciğer sağlığının korunması, hipertansiyon ve kalp krizi ile kanserde erken tanı ve tarama yöntemleri konularında bilgilendirilen vatandaşlardan 700'ünün tansiyon ölçümlerinin yapıldığı da kaydedildi.
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