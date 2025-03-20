Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da öğrenciler ve gönüllülerle buluştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bugün Yeşilaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu, alkolle başlayan mücadelenin 5 bağımlılık alanında devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da öğrenciler ve gönüllülerle buluştu:
        ABONE OL

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bugün Yeşilaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu, alkolle başlayan mücadelenin 5 bağımlılık alanında devam ettiğini söyledi.

        Dinç, Trabzon Üniversitesi Kariyer Merkezi, Yeşilay Trabzon Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Gönüllülük Faaliyetleri ve Yeşilay" konulu konferansta, bağımlılık konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın büyük bir meselesi haline geldiğini belirtti.

        Bağımlı gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde uzmanlar tarafından ücretsiz hizmet verildiğini anlattı.

        Dinç, bağımlı olmayan gençlerin desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Etrafınızda bağımlı birisi varsa bize getirin, o arkadaşları kurtarmak için elimizden geleni yapalım." dedi.

        Gençleri, Yeşilay gönüllüsü olmaya davet eden Dinç, "Orada bize destek verin ki bu bağımlılık meselesini memleketimizden söküp atalım çünkü bağımlılık dediğimiz şey bir insanın başına gelebilecek en kötü şey, daha kötü bir şey çok az vardır. İnsanı beden olarak yıkıyor, bedeniniz kendi aleyhinize çalışmaya başlıyor, içinize bir düşman sokuyorsunuz, o düşman sizi içerden yiyip bitiriyor, sizi herkese karşı kötü gösteriyor. En son kendinizden de uzaklaştırıyor." diye konuştu.

        Dinç, bağımlı olmamanın çaresinin hiç başlamamak olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın 'bağımlılık' diye bir meselesi var ve sadece bizim meselemiz değil, milattan önce de varmış, bugün de var. Bağımlılıklar arttı, önceden uyuşturucu, alkol ve kumarla alakalı kısmen bağımlılıklar varmış ama bugün baktığımızda Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 5 tane bağımlılıkla çalışıyoruz. Alkol, madde, kumar, tütün ve internetle ilişkili bağımlılıklar." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Yeşilay Cemiyetinin kuruluş amacını ve faaliyetlerini katılımcılarla paylaşan Dinç, şunları kaydetti:

        "Memleket darbeler, ekonomik krizler, sıkıntılar görmüş, bir sürü vakıf, dernek, yapı kapanmış, faaliyetini bırakmış ama Yeşilay hiç kapanmamış. 105 yıldır hiç durmayan bir yapı olmuş. İyi ki kurmuşlar, ne kadar büyük bir vizyon varmış. Bugün, her günkünden daha çok ihtiyacımız var Yeşilaya çünkü alkolle başlayan mücadele bugün 5 bağımlılıkla devam ediyor. Bağımlılık tehlikesi, çok daha büyük bir hale geldi."

        Dinç, 120 şubede bağımlılıkla mücadele ettiklerini, 75 binin üzerinde kişiye ücretsiz terapi hizmeti sunduklarını, ayrıca danışmanlık hattını arayan 1 milyon 200 binin üzerinde kişiye de cevap verdiklerini belirtti.

        Konferansta, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile Trabzon Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü ve Yeşilay Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Recep Çolak da konuşma yaptı.

        Üniversite ve lise öğrencilerinin katıldığı program, Rektör Aşıkkutlu'nun Dinç'e plaket ve teşekkür belgesi sunumu ile tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da kadro istikrarsızlığında sakatlık etkisi
        Trabzonspor'da kadro istikrarsızlığında sakatlık etkisi
        Trabzon'da beton yolda oluşan derin çatlaklar endişelendirdi
        Trabzon'da beton yolda oluşan derin çatlaklar endişelendirdi
        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıy...
        Çay fabrikasının enerji maliyetinin dörtte biri güneş enerjisinden sağlanıy...
        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalı...
        Trabzon'da KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerince "sağlık farkındalı...
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de kar nedeniyle 977 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Trabzon'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi