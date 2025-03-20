Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Trabzon'da öğrenciler ve gönüllülerle buluştu:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bugün Yeşilaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu, alkolle başlayan mücadelenin 5 bağımlılık alanında devam ettiğini söyledi.

Dinç, Trabzon Üniversitesi Kariyer Merkezi, Yeşilay Trabzon Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Gönüllülük Faaliyetleri ve Yeşilay" konulu konferansta, bağımlılık konusunun sadece Türkiye'nin değil, dünyanın büyük bir meselesi haline geldiğini belirtti.

Bağımlı gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde uzmanlar tarafından ücretsiz hizmet verildiğini anlattı.

Dinç, bağımlı olmayan gençlerin desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Etrafınızda bağımlı birisi varsa bize getirin, o arkadaşları kurtarmak için elimizden geleni yapalım." dedi.

Gençleri, Yeşilay gönüllüsü olmaya davet eden Dinç, "Orada bize destek verin ki bu bağımlılık meselesini memleketimizden söküp atalım çünkü bağımlılık dediğimiz şey bir insanın başına gelebilecek en kötü şey, daha kötü bir şey çok az vardır. İnsanı beden olarak yıkıyor, bedeniniz kendi aleyhinize çalışmaya başlıyor, içinize bir düşman sokuyorsunuz, o düşman sizi içerden yiyip bitiriyor, sizi herkese karşı kötü gösteriyor. En son kendinizden de uzaklaştırıyor." diye konuştu.

Dinç, bağımlı olmamanın çaresinin hiç başlamamak olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın 'bağımlılık' diye bir meselesi var ve sadece bizim meselemiz değil, milattan önce de varmış, bugün de var. Bağımlılıklar arttı, önceden uyuşturucu, alkol ve kumarla alakalı kısmen bağımlılıklar varmış ama bugün baktığımızda Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 5 tane bağımlılıkla çalışıyoruz. Alkol, madde, kumar, tütün ve internetle ilişkili bağımlılıklar." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin kuruluş amacını ve faaliyetlerini katılımcılarla paylaşan Dinç, şunları kaydetti: