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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 milyon IP adresini her gün düzenli olarak denetlediklerini belirterek, "Her gün, 400'ün üzerinde büyük saldırıyı engelliyoruz sizin hiç haberiniz olmadan." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:49
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 milyon IP adresini her gün düzenli olarak denetlediklerini belirterek, "Her gün, 400'ün üzerinde büyük saldırıyı engelliyoruz sizin hiç haberiniz olmadan." dedi.

        Uraloğlu, Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, mutlaka bir yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

        Gayret etmeden, yorulmadan, alın teri dökmeden asla bir şeye sahip olunamayacağına işaret eden Uraloğlu, "Özellikle sosyal medya mecralarında emek harcamadan, gayret sarf etmeden lüks içinde yaşayan insanlar, kesinlikle oralarda yanlışlıklar var. Kesinlikle orada helal olmayan birçok şey var. Zaten o paylaşımların çoğu yalan da öyle bir gerçek varsa da arkasında doğru olmayan birçok iş vardır. Onun için hep gayret edeceğiz ve devamında insanımıza hizmet edeceğiz." diye konuştu.

        Uraloğlu, dünyada günlük internette geçirilen zamanın ortalama 6,5 saat olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 7 saat. Oraları doğru kullanmamız lazım, doğru olmamız lazım. Nüfusumuz 85 milyon. Dünyadaki sosyal medya platformundaki üye sayısı anlamında dünyada beşinci sıradayız. 375 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 85 milyon olan bir ülkede bu kadar sosyal medya hesabımız var." ifadelerini kullandı.

        - "GSM operatörü kullanıcısı sayımız 94,5 milyon"

        Türkiye'de geniş bant internet abone sayısının 96 milyon olduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "GSM operatörü kullanıcısı sayımız 94,5 milyon. Kişi başına düşen 1'in üzerinde. Bütün bunları sağladığımız bir altyapımız var. 588 bin kilometre fiber optik ağımız var. Bir taraftan da geleceğin meslekleri dijitalleşmeyi, dijital yapıları çok iyi kullanmamız gerek. Yazılım noktasında çok daha güçlü olmamız lazım. Milyarlarca lira harcayıp kurduğumuz sistemler, birkaç bin dolarlık biraz gelişmiş bir bilgisayarın hedefi haline gelebilir, sizin sistemleriniz devre dışı kalabilir. Onun için yazılım ve bu anlamdaki güvenlik kıymetli. Mutlaka sizler kendinizi o konuda geliştiriyorsunuz, elbette geliştirmeniz gerekir."

        Uraloğlu, bu noktadan hareketle doğru yatırımlar yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Artık geldiğimiz çağda akıllandırılmış yatırımlar da yapmamız lazım. Havaalanlarını akıllandırıyoruz, artık yolları da akıllandırıyoruz. Demir yollarını hakeza. Hem kapasiteyi tam kullanabilme adına hem de oradaki güvenliği sağlama adına. Bir taraftan da bütün sistemleri akıllandırıyoruz. Siber güvenlikten bahsettim. 17 milyon IP adresini her gün düzenli denetliyoruz. Bu saldırılara karşı, zararlı içeriklere karşı her gün denetliyoruz. Her gün, 400'ün üzerinde büyük saldırıyı engelliyoruz sizin hiç haberiniz olmadan. USOM diye Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var. O tarafı da yönetiyoruz."

        Bakan Uraloğlu, kentteki temasları kapsamında, yapımı devam eden Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nda incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, Samsun'dan Sarp'a kadar şehir geçişleri noktasında Akçaabat geçişinin en yoğun geçişlerden biri olduğunu söyledi.

        Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nun yaklaşık 10 kilometrelik proje olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bugün üç kesim halinde çalışmaları yürütüyoruz. Toplam 7,8 kilometrelik kesimini bitirdik. Yaklaşık 3 kilometreye yakın bir bölümü kaldı. Bunun 900 metrelik kesimi Yıldızlı tarafında, geri kalan kesimi ise yine Yeni Mahalle tarafında. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah burayı kısa zamanda bitirerek hizmete açmış olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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