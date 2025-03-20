Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 milyon IP adresini her gün düzenli olarak denetlediklerini belirterek, "Her gün, 400'ün üzerinde büyük saldırıyı engelliyoruz sizin hiç haberiniz olmadan." dedi.

Uraloğlu, Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Kariyer Söyleşileri" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu söyledi.

Öğrencilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, mutlaka bir yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

Gayret etmeden, yorulmadan, alın teri dökmeden asla bir şeye sahip olunamayacağına işaret eden Uraloğlu, "Özellikle sosyal medya mecralarında emek harcamadan, gayret sarf etmeden lüks içinde yaşayan insanlar, kesinlikle oralarda yanlışlıklar var. Kesinlikle orada helal olmayan birçok şey var. Zaten o paylaşımların çoğu yalan da öyle bir gerçek varsa da arkasında doğru olmayan birçok iş vardır. Onun için hep gayret edeceğiz ve devamında insanımıza hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, dünyada günlük internette geçirilen zamanın ortalama 6,5 saat olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de 7 saat. Oraları doğru kullanmamız lazım, doğru olmamız lazım. Nüfusumuz 85 milyon. Dünyadaki sosyal medya platformundaki üye sayısı anlamında dünyada beşinci sıradayız. 375 milyon sosyal medya kullanıcısı var. 85 milyon olan bir ülkede bu kadar sosyal medya hesabımız var." ifadelerini kullandı.

- "GSM operatörü kullanıcısı sayımız 94,5 milyon"

Türkiye'de geniş bant internet abone sayısının 96 milyon olduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"GSM operatörü kullanıcısı sayımız 94,5 milyon. Kişi başına düşen 1'in üzerinde. Bütün bunları sağladığımız bir altyapımız var. 588 bin kilometre fiber optik ağımız var. Bir taraftan da geleceğin meslekleri dijitalleşmeyi, dijital yapıları çok iyi kullanmamız gerek. Yazılım noktasında çok daha güçlü olmamız lazım. Milyarlarca lira harcayıp kurduğumuz sistemler, birkaç bin dolarlık biraz gelişmiş bir bilgisayarın hedefi haline gelebilir, sizin sistemleriniz devre dışı kalabilir. Onun için yazılım ve bu anlamdaki güvenlik kıymetli. Mutlaka sizler kendinizi o konuda geliştiriyorsunuz, elbette geliştirmeniz gerekir."