Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da teşkilat buluşmasında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyadaki karanlık tablo karşısında Türkiye'nin stratejik konumu, köklü tarihi ve kültürel mirası, maddi ve manevi zenginlikleriyle dimdik ayakta durduğunu söyledi.

Uraloğlu, bir otelde düzenlenen "Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması" iftar programında, katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Keşke bu bayram tüm dünyada bayram olsaydı, savaş dursaydı, haneler sönmeseydi, çocuklar ölmeseydi, neşeyle gülseydi." dedi.

Dünyanın ticaret savaşlarının gölgesinde, Rusya-Ukrayna çatışmasının acılarıyla, İsrail'in Gazze'yi işgal eden barbarlığıyla sarsılan bir dönemden geçtiğini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyadaki bu karanlık tablo karşısında Türkiye'miz stratejik konumu, köklü tarihi ve kültürel mirası, maddi ve manevi zenginlikleriyle dimdik ayakta duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ezber bozan liderliği, zalime 'dur' diyen cesareti ve dünyaya meydan okuyan kararlılığıyla ülkemiz hakikat yolunda ilerliyor. Bizim gayemiz ülkemizin istiklali, milletimizin refahı, bölgemizin huzur ve istikrarıdır. Bu yüzden ne dünyada olup bitenlere sırt çevirebiliriz ne de coğrafyamızda akan kana kayıtsız kalabiliriz."

Uraloğlu, Türkiye'nin etrafına insaniyet gözüyle baktığını belirterek, "Bir Müslüman'ın yaklaşımıyla yaklaşıyoruz. Öyle bakınca da Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Afrika'dan Afganistan'a, Gazze'den Ukrayna'ya bize ümitle bakan milyonlarca yürek görüyoruz. Biliyoruz ki bu geniş coğrafyada yaşayan milyonları sınırlar ayırsa bile gönülleri bir. Hepsinin gözü kulağı Türkiye'de. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da." diye konuştu.

Türkiye'yi modern ulaşım ağlarıyla donatmak ve altyapıyı güçlendirmek için var güçleriyle gayret ettiklerini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yaptık. 2002 yılında 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 245 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 519 kilometreye çıkardık. Trabzon'umuzu başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere bölünmüş yollarla bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamlayarak başta İran olmak üzere tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladık. Yıllar süren meşhur Tanjant Yolu'nu bitirmek bize nasip oldu. Kanuni Bulvarı Projesinde sona yaklaştık. Yıllarca tartışılan Güney Çevre Yolu'nu da biz başlattık. İnşallah Allah o yolu da bitirmeyi bizlere nasip etsin."

Uraloğlu, 10 kilometrelik Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu'nun 7,5 kilometrelik kısmını bitirdiklerini, geri kalan kısmında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Vakfıkebir Organize Sanayi Yolu, Araklı-Dağbaşı-Uğrak Yolu gibi 22 kara yolu projesinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Uraloğlu, "Trabzon'umuza, Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Proje çalışmalarımızı Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürütüyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Sarp Hızlı Demir Yolu Projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentleri birbirine bağlayacaklarını sözlerine ekledi. - "Herkes hukuku kendi üstünde görecek ve hukuka tabi olacaktır" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen ise Türkiye'nin daha da büyümesi için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Türkiye'nin çok daha büyük bir ülke olacağını vurgulayan Şen, "Uğraşıyoruz didiniyoruz ama bazıları bu ülkenin ayağına çelme takmaya çalışıyor. İçeride de bazılarının onlara yardım ettiğini az çok hepimiz biliyoruz." diye konuştu. Şen, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret ederek, "Hukuk devleti demek, 'Bu ülkede yapılacak her şey hukuk çerçevesinde yapılacak' demektir. Kimse hukukun dışına çıkmayacak. Hukukun dışına çıkarsa da hukuka milletin önünde hesap verecektir. Bu vazgeçilmez bir ilke, hukuk devleti olma ilkesi." dedi. Hiç kimsenin hukuktan üstün olmadığını dile getiren Şen, "Herkes hukuku kendi üstünde görecek ve hukuka tabi olacaktır. 'Ben seçildim, atandım, keyfime göre davranırım', hukuk devletinde ve hukukun üstünlüğü ilkesinde kabul edilecek şeyler değil." ifadelerini kullandı. Şen, masumiyet karinesi ilkesine de dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Herkes suçluluğu ispatlanana kadar masumdur, bunda hiçbir sorun yok. Akılda kuvvetli şüphe olan ve açıkça suç işlediği görülen insanların hukukun önüne çıkarılması da hukuk devletinin bir gereğidir. Ülkemiz biraz böyle acılı, sancılı günlerden geçiyor ama hukuka güveneceğiz, hukuk devletine güveneceğiz. Hukukun üstünlüğü ilkesine boyun eğeceğiz ve bekleyeceğiz bağımsız, tarafsız yargı ne yapıyor, ne ediyor? Ama o güne kadar kimseyi suçlamayacağız, yargı kararını verinceye kadar. Hukuk devletinde yaşayan, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, masumiyet karinesini kabul etmiş insanlar olarak, hukuk toplumu olmuş Türk milleti olarak sabırla bekleyeceğiz. Hukuka güveneceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Aksi takdirde birileri milletin parasını, pulunu, vergisini alır birilerine meze yapar, mermi yapar bilemezsiniz. Bazısı dağdadır, bazısı şehirdedir. Ona hukuk karar verecek, kimse karar vermeyecek. Siyasetçiler de karar vermeyecek, başkaları da karar vermeyecek."