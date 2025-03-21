Trabzon'da huzurevi sakinleri Trabzon Akvaryum ve Atatürk Köşkü'nü gezdi

Trabzon'da Köşk Huzurevi ile Yıldızlı Huzurevi sakinleri, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon Akvaryum ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, huzurevi sakinleri için gezi organize etti.

Görevliler nezaretinde gezen yaşlılar, Trabzon Akvaryum ve Atatürk Köşkü hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, "Tecrübeleri ile yolumuza ışık tutan değerli büyüklerimizin yanında olmak en önemli görevlerimizden biridir. Yaşlılarımızın keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz." ifadesine yer verildi.