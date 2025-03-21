Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Milli boksör Havvanur Kethüda'nın hedefi 2028 Olimpiyatları:

        Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazanan Trabzonspor'un sporcusu Havvanur Kethüda'nın hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli boksör Havvanur Kethüda'nın hedefi 2028 Olimpiyatları:
        ABONE OL

        Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazanan Trabzonspor'un sporcusu Havvanur Kethüda'nın hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak.

        Havvanur Kethüda, Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yayınlanan röportajda, dünya şampiyonasına sakatlığına rağmen zor koşullarda hazırlandığını söyledi.

        Türkiye Şampiyonası sonrasında kolundan sakatlığını belirten milli sporcu, "Sakatlığımdan dolayı antrenmanlara pek çok giremezdim o zamanlar. Psikolojik olarak düşmüştüm. 'Dünya Şampiyonası var önümde nasıl hazırlanacağım, ne yapacağım?' modum hep düşüktü. O süreçte ailemin, hocalarımın desteğiyle biraz ayakta durdum." dedi.

        Kethüda, tedavi uygulayarak maçlara hazırlandığını ifade ederek, "Psikolojik olarak düştük ama ayağa kalktık. Dünya Şampiyonu olduk. İstiklal Marşımızı okuttuğum için çok mutluyum. Oradaki süreç benim için bambaşkaydı. Zorluklar oldu, ağrısını falan hissettik ama ağrısını içime çektim." diye konuştu.

        Rakiplerinin iyi olduğunu, maçlara heyecanla çıktığını vurgulayan genç sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Final maçımı Kazakla oynadım. O maçımı da 3 raund oynadım. İlk defa hem Türkiye'de hem Avrupa'da, dünyada ilk defa 3 raund oynadım. Saydırarak bitirmedik, puanla aldım maçlarımı. İstiklal Marşımızı okuturken çok mutluydum, çok gururlandırdım Türkiye'yi İstiklal Marşımızı okuttuğum için. Benim için orası çok anlamlıydı. Kürsüye çıkarken İstiklal Marşımızı okurken, bayrağımızı dalgalandırırken güzeldi. Nisan ayında Türkiye Şampiyonası var, ondan sonra Avrupa Şampiyonamız var bu yıl içerisinde. En büyük hedefim 2028'de olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek."

        Milli takım formasıyla 4 uluslararası turnuvaya katıldığına işaret eden Havvanur Kethüda, "2023'te yıldızlarda Avrupa Şampiyonu, gençlerde Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonu, Karadağ'da gençlerde Dünya Kupasına katıldım. Bu 4 şampiyonada 10 maça çıktım, 9'unu nakavtla aldım, 1 maçımı üç raundda puanla birlikte aldım." dedi.

        - Antrenör Çat: "Devamlı ilerliyor, kendini geliştiriyor"

        Türkiye Olimpik Kadın ve Trabzonspor Boks Antrenörü Muhammet Çat ise Havvanur Kethüda ile 1,5 yıldır çalıştıklarını söyledi.

        Havvanur'un başarılarını anlatan Çat, "Havvanur çizgisini hiç bozmuyor. Devamlı ilerliyor, kendini geliştiriyor." diye konuştu.

        Sporcusunun mücadeleci ve inatçı yapısının boksa çok uygun olduğunu belirten Çat, Havvanur Kethüda'nın özelliklerini dile getirdi.

        Çat, milli sporcu ile okul boksu çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, "Okul boksunu bırakmadığımız sürece Havvanur'un boksu, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kendini gösterecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Trabzon'da öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin darbedildiği iddiası
        Trabzon'da öğretmen ve özel güvenlik görevlisinin darbedildiği iddiası
        Trabzon'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleş...
        Trabzon'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği gerçekleş...
        Trabzon'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı
        Trabzon'da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlandı
        Trabzon'da huzurevi sakinleri Trabzon Akvaryum ve Atatürk Köşkü'nü gezdi
        Trabzon'da huzurevi sakinleri Trabzon Akvaryum ve Atatürk Köşkü'nü gezdi
        Trabzon'da 9 şehidin adının verildiği anıt park törenle açıldı
        Trabzon'da 9 şehidin adının verildiği anıt park törenle açıldı
        Trabzon'da hamsi azalınca vatandaşlar somona yöneldi
        Trabzon'da hamsi azalınca vatandaşlar somona yöneldi