Milli boksör Havvanur Kethüda'nın hedefi 2028 Olimpiyatları:

Karadağ'da düzenlenen Gençler Dünya Kupası Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya kazanan Trabzonspor'un sporcusu Havvanur Kethüda'nın hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak.

Havvanur Kethüda, Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabında yayınlanan röportajda, dünya şampiyonasına sakatlığına rağmen zor koşullarda hazırlandığını söyledi.

Türkiye Şampiyonası sonrasında kolundan sakatlığını belirten milli sporcu, "Sakatlığımdan dolayı antrenmanlara pek çok giremezdim o zamanlar. Psikolojik olarak düşmüştüm. 'Dünya Şampiyonası var önümde nasıl hazırlanacağım, ne yapacağım?' modum hep düşüktü. O süreçte ailemin, hocalarımın desteğiyle biraz ayakta durdum." dedi.

Kethüda, tedavi uygulayarak maçlara hazırlandığını ifade ederek, "Psikolojik olarak düştük ama ayağa kalktık. Dünya Şampiyonu olduk. İstiklal Marşımızı okuttuğum için çok mutluyum. Oradaki süreç benim için bambaşkaydı. Zorluklar oldu, ağrısını falan hissettik ama ağrısını içime çektim." diye konuştu.

Rakiplerinin iyi olduğunu, maçlara heyecanla çıktığını vurgulayan genç sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

"Final maçımı Kazakla oynadım. O maçımı da 3 raund oynadım. İlk defa hem Türkiye'de hem Avrupa'da, dünyada ilk defa 3 raund oynadım. Saydırarak bitirmedik, puanla aldım maçlarımı. İstiklal Marşımızı okuturken çok mutluydum, çok gururlandırdım Türkiye'yi İstiklal Marşımızı okuttuğum için. Benim için orası çok anlamlıydı. Kürsüye çıkarken İstiklal Marşımızı okurken, bayrağımızı dalgalandırırken güzeldi. Nisan ayında Türkiye Şampiyonası var, ondan sonra Avrupa Şampiyonamız var bu yıl içerisinde. En büyük hedefim 2028'de olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek."

Milli takım formasıyla 4 uluslararası turnuvaya katıldığına işaret eden Havvanur Kethüda, "2023'te yıldızlarda Avrupa Şampiyonu, gençlerde Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonu, Karadağ'da gençlerde Dünya Kupasına katıldım. Bu 4 şampiyonada 10 maça çıktım, 9'unu nakavtla aldım, 1 maçımı üç raundda puanla birlikte aldım." dedi.