Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yendi.
Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yendi.
Ev sahibi takım, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 18-10 önde bitirdi.
Eşleşmenin ilk karşılaşmasını da 32-28 kazanan Ortahisar Belediyespor, adını bir üst tura yazdırdı.
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