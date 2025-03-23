Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası

Eşleşmenin ilk karşılaşmasını da 32-28 kazanan Ortahisar Belediyespor, adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi takım, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 18-10 önde bitirdi.

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