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        Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası

        Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 23.03.2025 - 16:05
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        Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası
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        Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ni 37-33 yendi.

        Ev sahibi takım, Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini de 18-10 önde bitirdi.

        Eşleşmenin ilk karşılaşmasını da 32-28 kazanan Ortahisar Belediyespor, adını bir üst tura yazdırdı.

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        Galeri
        Galeri
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