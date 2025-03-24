Trabzon'daki iş insanları Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldı

Trabzon'da faaliyet gösteren mobilya sektörü temsilcileri, Çin'de düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı’na katıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, TTSO ve Mobilyacı İş adamları Derneği'nin (MOBİAD), Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı’na katıldığı belirtildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Meclis Üyesi ve MOBİAD Başkanı Vedat Muhcu ve sektör temsilcilerinden oluşan heyetin fuarda incelemelerde bulunduğu, üretici ve satıcı firmalarla iş birliği görüşmeleri yapıldığı ifade edildi.

Çelebi ile beraberindeki heyetin fuarı ziyaret eden Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ticaret Ataşesi Şerife Yıldırım Demirel ile bir araya geldikleri de aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, etkinliğe katılımın kentin mobilya üretimi ve ihracatındaki kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen Trabzon Mobilya Sektörü Kümelenmesi UR-GE Projesi kapsamında yapıldığını vurguladı.

Daha önce hedef pazarlardan Gürcistan'da ikili iş görüşmelerinin düzenlendiğini hatırlatan Çelebi, "Sektörden gelen talep doğrultusunda alanının dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan Çin’deki fuara bir ziyaret gerçekleştirdik. Sektördeki arkadaşlarımız burada son gelişmeleri inceledi, birçok firma ile iş görüşmeleri yaptı. Şehrimizde önemli bir altyapıya sahip olan mobilya sektörümüzü büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.