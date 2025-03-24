Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki iş insanları Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldı

        Trabzon'da faaliyet gösteren mobilya sektörü temsilcileri, Çin'de düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki iş insanları Uluslararası Mobilya Fuarı'na katıldı
        ABONE OL

        Trabzon'da faaliyet gösteren mobilya sektörü temsilcileri, Çin'de düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı’na katıldı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, TTSO ve Mobilyacı İş adamları Derneği'nin (MOBİAD), Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı’na katıldığı belirtildi.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Meclis Üyesi ve MOBİAD Başkanı Vedat Muhcu ve sektör temsilcilerinden oluşan heyetin fuarda incelemelerde bulunduğu, üretici ve satıcı firmalarla iş birliği görüşmeleri yapıldığı ifade edildi.

        Çelebi ile beraberindeki heyetin fuarı ziyaret eden Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt ve Ticaret Ataşesi Şerife Yıldırım Demirel ile bir araya geldikleri de aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi, etkinliğe katılımın kentin mobilya üretimi ve ihracatındaki kapasitesini artırmak amacıyla yürütülen Trabzon Mobilya Sektörü Kümelenmesi UR-GE Projesi kapsamında yapıldığını vurguladı.

        Daha önce hedef pazarlardan Gürcistan'da ikili iş görüşmelerinin düzenlendiğini hatırlatan Çelebi, "Sektörden gelen talep doğrultusunda alanının dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan Çin’deki fuara bir ziyaret gerçekleştirdik. Sektördeki arkadaşlarımız burada son gelişmeleri inceledi, birçok firma ile iş görüşmeleri yaptı. Şehrimizde önemli bir altyapıya sahip olan mobilya sektörümüzü büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        Dünyada sadece o bölgemizde! Kaçakçıların hedefinde
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Lise öğrencilerinin duruş bozukluğuna çözüm aradığı projeye birincilik ödül...
        Lise öğrencilerinin duruş bozukluğuna çözüm aradığı projeye birincilik ödül...
        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Trabzon'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Trabzon'da konuştu:
        Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası
        Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası
        Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri yarın satışa sunulacak
        Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri yarın satışa sunulacak
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Şahinkaya: Milli teknik direktörler objekt...
        Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Şahinkaya: Milli teknik direktörler objekt...