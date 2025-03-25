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        Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:15
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        Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
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        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme ile bir süre sohbet etti.

        Aziz Yıldırım, milli boksörü tebrik ederek, "Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak bizlere büyük sevinç yaşatan sporcumuzu kutluyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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