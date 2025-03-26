Of'ta "Genç Gönüllerle, Çocuk Gönüller Buluşuyor" programı düzenlendi

Of Teknoloji Fakültesi öğrencileri de çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Öğrencilere ayrıca caminin alt katında bulunan "Diyanet Genç Ofis"te de resim ve boyama etkinliği yaptırıldı.

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