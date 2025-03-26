Of'ta "Genç Gönüllerle, Çocuk Gönüller Buluşuyor" programı düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri camiyi ziyaret etti.
Trabzon'un Of ilçesinde, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri camiyi ziyaret etti.
28 Şubat İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, "Genç Gönüllerle, Çocuk Gönüller Buluşuyor" programı ile İrfanlı Mahallesi'ndeki Fetih Camisi'ne geldi.
Of Teknoloji Fakültesi öğrencileri de çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Öğrencilere ayrıca caminin alt katında bulunan "Diyanet Genç Ofis"te de resim ve boyama etkinliği yaptırıldı.
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