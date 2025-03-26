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        Trabzon Tanıtım Günleri Doha'da gerçekleştirilecek

        Katar'ın başkenti Doha'da, 23-27 Nisan tarihlerinde Trabzon Tanıtım Günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 26.03.2025 - 17:19
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        Trabzon Tanıtım Günleri Doha'da gerçekleştirilecek
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        Katar'ın başkenti Doha'da, 23-27 Nisan tarihlerinde Trabzon Tanıtım Günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'daki yatırım fırsatları ve iş birliği olanaklarının Katar'da iş dünyasına tanıtılacağı belirtildi.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, etkinlikte kentin turizm ve gastronomisinin anlatılmasının amaçlandığını vurguladı.

        Çelebi, Trabzon'dan gidecek iş insanlarının Katar'da yatırım ve iş birliği olanakları konusunda görüşmeler yapmasını planladıklarının altını çizerek, "Ayrıca Katar Ticaret Odasından da destek isteyeceğiz. Amacımız iş insanlarımızın bu vesileyle Katar'da iş bağlantıları yapması veya şehrimizdeki büyük projelere yatırımcı bulabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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