Trabzon Tanıtım Günleri Doha'da gerçekleştirilecek

Katar'ın başkenti Doha'da, 23-27 Nisan tarihlerinde Trabzon Tanıtım Günleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'daki yatırım fırsatları ve iş birliği olanaklarının Katar'da iş dünyasına tanıtılacağı belirtildi.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, etkinlikte kentin turizm ve gastronomisinin anlatılmasının amaçlandığını vurguladı.

Çelebi, Trabzon'dan gidecek iş insanlarının Katar'da yatırım ve iş birliği olanakları konusunda görüşmeler yapmasını planladıklarının altını çizerek, "Ayrıca Katar Ticaret Odasından da destek isteyeceğiz. Amacımız iş insanlarımızın bu vesileyle Katar'da iş bağlantıları yapması veya şehrimizdeki büyük projelere yatırımcı bulabilmek." değerlendirmesinde bulundu.