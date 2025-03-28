Trabzonspor ile Göztepe 30. randevuda
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 30. kez karşı karşıya gelecek.
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 30. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 29 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 10 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 43 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
- Sahasında 14 maçta 8 galibiyet
Trabzonspor, sahasındaki 14 maçın 8'inden galibiyetle ayrıldı. 3 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.
Bordo-mavililer, sahasında 24 gol atarken 9 gol yedi.
Karadeniz ekibi, kendi evinde son 2 maçta rakibine 1-0 ve 4-2'lik sonuçlarla üstünlük kurdu.
- İlk yarıda İzmir'de Göztepe kazandı
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.
Ev sahibi takım, 28. dakikada Anthony Dennis'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında Tjanic'in attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.