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        Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

        Trendyol Süper Ligin 29. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, 3 puan kazanabilecekleri bir performans sergilediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:46
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        Trabzonspor-Göztepe maçının ardından
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        Trendyol Süper Ligin 29. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, 3 puan kazanabilecekleri bir performans sergilediklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, müsabakanın zor geçtiğini belirterek, "Daha önce oynadığımız futbola kavuşmak istiyorduk. Bizim adımıza en önemli nokta aslında buydu." dedi.

        Kalitelerini göstermek için sahaya çıktıklarını vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:

        "Geri çekilip beklemeye değil, kendi futbolumuzu sergilemeye geldik. Maç içerisinde de önemli pozisyonlar yakaladık. Aynı zamanda Trabzon iyi bir takım. Şimdi yeni bir hocaları var ve o da gerçekten çok iyi bir hoca. Kendisine başarılar diliyorum. Ama bugün maça baktığınızda gerçekten 3 puanı kazanabilirdik. Daha önce de belirttiğim gibi bu sene biz önemli sakatlıklar yaşadık. Özellikle yeni yıl öncesi ve sonrasında Djalma, Fofana gibi oyuncularımızın sakatlıkları oldu. Onlar uzun süre zaten takımdan ayrı kaldı. Daha sonra santraforlarımızın neredeyse hepsi sakatlandı. Bugün de sahada yer alamayan, cezalı oyuncularımız vardı."

        Bulgar teknik adam, sahada bulunan tüm oyuncularının özverili bir şekilde ellerinden gelen her şeyi yaptığının altını çizerek, "Bu gerçekten çok önemliydi. Ama maçın geneline baktığınızda hem bizim hem de Trabzon adına zor bir maçtı. Biraz önce belirttiğim gibi bizim için en önemli nokta daha önce oynadığımız kendi futbolumuza kavuşmak. Doğru yoldayız diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

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