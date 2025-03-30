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        Trabzonspor, istikrar yakalayamıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı Göztepe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü istikrar yakalayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:06
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        Trabzonspor, istikrar yakalayamıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı Göztepe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü istikrar yakalayamadı.

        Ligde oynadığı 27 karşılaşmada 9'ar galibiyet, beraberlik, mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde yer alıyor.

        Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

        Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Karadeniz ekibi son olarak Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan elde etti.

        Trabzonspor, 27 maçta topladığı 36 puanla 1,33 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

        - Son 9 sezonun en kötü dönemi

        Trabzonspor, Süper Lig'de 27. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

        Karadeniz ekibi, söz konusu periyodu 2019-2020 sezonunda 56 puanla, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 66 puanla ilk sırada geçmişti.

        Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda 44 puanla 5, 2017-2018 sezonunda 42 puanla 5, 2018-2019 sezonunda 46 puanla 4, 2020-2021 sezonunda 51 puanla 4, 2022-2023 sezonunda 44 puanla 6, 2023-2024 sezonunda 46 puanla 3, bu sezon da 36 puan ve maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı.

        Trabzonspor, 2015-2016'da da bu sezon olduğu gibi 36 puan toplayarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.

        - 36 resmi maçta 13 galibiyet

        Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı.

        Ligdeki 27 müsabakadan 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü.

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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