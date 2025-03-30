Trabzonspor, istikrar yakalayamıyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de haftayı Göztepe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü istikrar yakalayamadı.

Ligde oynadığı 27 karşılaşmada 9'ar galibiyet, beraberlik, mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ikinci hafta da geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçından da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaştı.

Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Karadeniz ekibi son olarak Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke'yi göreve getirdi.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan elde etti.

Trabzonspor, 27 maçta topladığı 36 puanla 1,33 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.