Trabzon'daki tarihi taş köprünün bir bölümü çöktü

Trabzon'un Maçka ilçesinde yağışların ardından tarihi taş köprünün orta bölümünde çökme meydana geldi.

İlçeye bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde dün gece etkisini artıran yağışın ardından yaya ve araç trafiğine açık olan taş köprünün orta bölümü çöktü.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, köprünün yağışlardan ve olumsuz hava koşullarından etkilendiğini söyledi.

Koçhan, orta bölümü yıkılan köprünün alt kısmında da hasar olduğunu ifade ederek, "İnşallah önemli bir turizm lokasyonu Hamsiköy'ün ihtiyacını karşılayacak olan hem tarihi görünümü hem de modern ve daha güzel bir köprüyü kazandıracağız." diye konuştu.