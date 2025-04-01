Kumar bağımlılığı ergenlikten itibaren tüm yaş gruplarını etkiliyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Çolak, erkeklerde kumar oynama eğiliminin kadınlara kıyasla daha yüksek olduğunu belirterek, bu eğiliminin erkeklerde ergenlikte, kadınlarda ise 20-40 yaşları arasında başladığını söyledi.

Çolak, AA muhabirine, YEDAM'ın alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı gibi konularda destek almak isteyen bireylere ve ailelere ücretsiz psikososyal destek hizmeti sağlayan, aynı zamanda mesleki eğitim ve danışmanlık hizmeti sunan bir merkez olduğunu belirtti.

Kumar bağımlılığı alanında yoğun şekilde danışan grubu olduğunu ifade eden Çolak, kumar bağımlılığını, kişinin bireysel, ailevi ve mesleki işlevselliğini bozacak şekilde kumar oynama davranışının kontrol edilememesi olarak niteledi.

Çolak, kumar bağımlılığı riskine dikkati çekerek, "Bu riski genellikle erkeklerde ailesinde kumar öyküsü olanlarda, düşük sosyoekonomik koşullara sahip bireylerde ve bununla birlikte 11-14 yaş dönemi ailesi tarafından ihmal edilen gençlerde gözlemlendiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

YEDAM'da 12 yaş ve üzeri bireylere kumar bağımlılığı alanında tedavi hizmeti sunduklarına işaret eden Çolak, şöyle devam etti: "Kumar davranışının farklı yaş gruplarında yaygın olduğu görülmektedir. Genç yetişkinler ve üniversite öğrencileri kumar katılımında yüksek oranlar sergilemektedir. Özellikle erkeklerin, kadınlara kıyasla kumar oynama davranışı ile ilişkilendirilen yaygınlığı oldukça yüksektir. Yapılan araştırmalara baktığımızda, kumar oynama erkeklerde ergenlikte, kadınlarda 20-40 yaşları arasında başlamaktadır." - "Kumar bağımlılığı toplumun her kesimini etkileyen halk sağlığı sorunudur" Klinik Psikolog Hazal Saydam da Trabzon YEDAM'ın 2019'dan itibaren psikososyal destek hizmeti sağladığını söyledi. YEDAM'a kumar bağımlılığı alanında başvuran danışan sayısının açıldığı yıldan itibaren 186 olduğunu aktaran Saydam, şunları kaydetti: "Kumar bağımlılığı, depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Aynı zamanda depresyonla birlikte ortaya çıkan ağır bunalımlar hatta intihar vakalarının görülme yaygınlığı oldukça yüksektir. Psikolojik sorunların yanı sıra alkol, sigara gibi bağımlılıklara daha kolay bulaşma riskini arttırmaktadır. Kişi zarar görebileceği olumsuz ilişkiler içerisine girebilir."