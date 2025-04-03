Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde "final" peşinde

GÖKTUĞ ERGÜN - UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 eleyerek yarı finale kalan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde 25 Nisan'da karşılaşacağı Salzburg'u da geçerek finale kalmayı hedefliyor.

Geçen sezon Türkiye Gelişim Lig'inde şampiyon olarak Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor, ikinci kez katıldığı organizasyonda yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Gelişim Ligi'nde şampiyon olarak 2021-22 sezonunda da Türkiye'yi temsil eden bordo-mavililer, ilk turda Bosna Hersek'in Zvijezda takımını iki maç sonucunda elemesine karşın Danimarka'nın Midtjylland takımına 2. Turda elenerek organizasyona veda etmişti.

Türkiye'den b​​​​u sezon da Lig Şampiyonları yolundan organizasyona katılan bordo-mavililer, 2. Turda Karadağ'ın Buducnost takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda da 5-2'lik sonuçlarla yenerek üst tura çıktı.

Trabzonspor, 3. Eleme turunda Bosna Hersek takımı Sarajevo ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Trabzon'da 6-1 yenerek son 32 turuna yükseldi.