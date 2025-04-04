Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan TFF'ye hakem Mehmet Türkmen eleştirisi:

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan TFF'ye hakem Mehmet Türkmen eleştirisi:
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

        Saral, kulübün internet sitesinden, "Tuz artık kokmuştur" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir." görüşlerine yer verdi.

        "İsimler belli, tablo ibretliktir." ifadesini kullanan Saral, şunları kaydetti:

        "Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez), Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır. Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği uyduruk penaltı hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Kadına yönelik şiddete bekçi müdahale etti
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Emekli muhasebeciydi... 533 suç kaydı vardı! Tam 9 yıl sonra...
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        Zorunlu askerlik Avrupa'ya geri mi dönüyor?
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!

        Benzer Haberler

        TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ziyaret
        TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye ziyaret
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan Fenerbahçe maçı hakemi tepkisi
        Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'dan Fenerbahçe maçı hakemi tepkisi
        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili ve TTSO Başkanı Çelebi'den Arsin...
        Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu İashvili ve TTSO Başkanı Çelebi'den Arsin...
        Kadın avukat hem hukuk hem Yeşilay çalışmalarında görev alıyor
        Kadın avukat hem hukuk hem Yeşilay çalışmalarında görev alıyor
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda şampiyonluk hesapları
        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda şampiyonluk hesapları
        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde
        Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde