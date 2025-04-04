Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor 24-24 berabere kaldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Köyceğiz Belediyespor 24-24 berabere kaldı.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını 14-13 ev sahibi ekip önde tamamladı.
İkinci yarının son saniyesinde serbest atış kullanan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 23-24'den 24-24'lük skora getirerek sahadan beraberlikle ayrıldı.
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