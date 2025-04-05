Trabzon'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trabzon'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Trabzon'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki dal-çıkta, sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen üç otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
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