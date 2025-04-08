Trabzon'da "1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenecek

Trabzon'da 1. Uluslararası Karadeniz Eğitim Bilimleri Kongresi (UKEBK) düzenlenecek.

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 2-4 Mayıs tarihleri arasında organize edilecek kongreye çeşitli ülkelerde farklı disiplinlerde çalışan bilin insanları bir araya gelerek, alandaki yenilikleri katılımcılarla paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, kongrenin ana temasının küreselleşen dünyada teknolojinin sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı eğitime sağladığı fırsatlardan hareketle "Dijitalleşen Dünyada Eğitim" olarak belirlendiğini belirtti.

Prof. Dr. Demircioğlu, kongrenin, eğitimin bütün alanlarında bildiri kabul edileceğini ifade ederek, "Değerli akademisyenleri, öğretmenleri, öğrencileri ve tüm paydaşları panel, sözlü bildiri ve poster etkinlikleri aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akademisyenlerin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Demircioğlu, bilim insanları için gezi programı da düzenlediklerini ve program çerçevesinde 15 Eylül itibariyle tam metnin e-kitabının yayımlanacağını kaydetti.