İlkokul öğrencileri Tonya Kaymakamı Büyükçe'yi ziyaret etti

Sınıf öğretmeni Elif Kestane’nin de yer aldığı ziyarette Büyükçe, öğrencilerin kaymakamlık görevi, sorumlulukları ve yetkileri hakkındaki sorularını yanıtladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ayhan Güner İlkokulu 3. sınıfı öğrencileri hayat bilgisi dersinde işledikleri "Yakın Çevresindeki Yönetim Birimleri ve Yöneticileri Tanır" konusu için Büyükçe’yi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.