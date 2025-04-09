İlkokul öğrencileri Tonya Kaymakamı Büyükçe'yi ziyaret etti
Trabzon'un Tonya ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Kaymakam Timur Büyükçe'ye ziyarette bulundu.
Trabzon'un Tonya ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Kaymakam Timur Büyükçe'ye ziyarette bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ayhan Güner İlkokulu 3. sınıfı öğrencileri hayat bilgisi dersinde işledikleri "Yakın Çevresindeki Yönetim Birimleri ve Yöneticileri Tanır" konusu için Büyükçe’yi ziyaret etti.
Sınıf öğretmeni Elif Kestane’nin de yer aldığı ziyarette Büyükçe, öğrencilerin kaymakamlık görevi, sorumlulukları ve yetkileri hakkındaki sorularını yanıtladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükçe, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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