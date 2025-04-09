Trabzon'da "Öğretmen Yazarlar Kitaplığı" oluşturuldu
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmen Yazarlar Kitaplığı" açıldı.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmen Yazarlar Kitaplığı" açıldı.
Öğretmenevi'nin girişindeki bekleme salonunda oluşturulan kitaplıkta Trabzon'da öğretmenlik yapıp kitap yazan öğretmenlerin eserleri yer aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, öğretmenlere teşekkür ederek, eserlerini daha çok alanda paylaşmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Açılışa katılan öğrenciler ve öğretmenler kitaplık önünde fotoğraf çektirdi.
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