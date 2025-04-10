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        Of'ta velilerden kan bağışı kampanyasına destek

        Trabzon'un Of ilçesinde Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına veliler destek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:50
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        Of'ta velilerden kan bağışı kampanyasına destek
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        Trabzon'un Of ilçesinde Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına veliler destek oldu.

        İsmail Yıldırım İlkokulu öğretmenleri, kan bağışının önemi hakkında öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

        Aileleri ile görüşen öğrenciler, anne ve babalarından kan bağışı kampanyasına katılmalarını istedi.

        Okulda kurulan kan bağışı noktasına gelen 55'i veli olmak üzere öğretmen, idareci ve okul personellerinin katılımıyla 120 kişi kan bağışında bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, kan bağış noktasındaki velilerle görüşerek duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

        Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Kabahasanoğlu, "Siz değerli öğrencilerimizin gayretleri hakikaten bizleri çok mutlu etti. Artık her biriniz birer Kızılay gönüllüsünüz. Bu kutsal vazifeyi gelecekte ülkemizin geleceğinin teminatı olan siz değerli öğrencilerimize devretmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bütün okul çapında yaptığı organizasyon için okul idaremize, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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