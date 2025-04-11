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        Of'ta öğretmenler için etik eğitimi semineri verildi

        Trabzon'un Of ilçesinde öğretmenlere yönelik etik eğitimi semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:51
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        Of'ta öğretmenler için etik eğitimi semineri verildi
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        Trabzon'un Of ilçesinde öğretmenlere yönelik etik eğitimi semineri düzenlendi.

        Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verildiğini belirtti.

        Semineri bu nedenle önemsediklerini aktaran Kabahasanoğlu, katılımları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu üyesi Eğitim Müfettiş Serkan Kurt ise etik eğitimi konusunda sunum yaptı.

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