Of'ta öğretmenler için etik eğitimi semineri verildi
Trabzon'un Of ilçesinde öğretmenlere yönelik etik eğitimi semineri düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde öğretmenlere yönelik etik eğitimi semineri düzenlendi.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verildiğini belirtti.
Semineri bu nedenle önemsediklerini aktaran Kabahasanoğlu, katılımları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu üyesi Eğitim Müfettiş Serkan Kurt ise etik eğitimi konusunda sunum yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.